В Кокшетау украли из автосалона сейф с 30 млн тенге

В Кокшетау из автосалона выкрали сейф, в котором находилось 30 млн тенге. Кражу раскрыли за сутки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции, 23 августа с заявлением о хищении крупной суммы денег обратился директор одного из местных автосалонов.

По словам бизнесмена, накануне вечером неизвестные лица проникли в кабинет бухгалтерии и похитили сейф, в котором находились денежные средства и документация.

Этот факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по ст. 188 ч. 3 УК РК "Кража".

"Для раскрытия преступления была создана специальная группа из числа сотрудников криминальной полиции и следствия, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, проверены сотрудники и клиенты автосалона, изучены данные видеокамер, установленных как в помещениях, так и по внешнему периметру. Принятые оперативные меры способствовали тому, что в дежурные сутки установлен и задержан подозреваемый, им оказался 26-летний менеджер", – рассказали в полиции.

При допросе задержанный рассказал, что после рабочего дня, предварительно отключив все видеокамеры, вскрыл дверь в кабинет бухгалтера и похитил металлический сейф. Позже мужчина сумел разрезать сейф и достать оттуда часть денег, из которых 22 800 000 тенге он перевел на свой банковский счет, еще 4 000 000 тенге спрятал.

В ходе следственных мероприятий полицейские произвели выемку похищенных денег и сейфа. В общей сложности сумма похищенного составила порядка 30 млн тенге.

В настоящее время расследование продолжается, уточняются все обстоятельства преступления.



