Президент предложил продвигать идеи духовных ценностей в цифровую эпоху

Фото: Zakon.kz

На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в цифровую эпоху необходимо систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мы живем в цифровую эпоху и необходимо систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей. Мы видим, как новые технологии радикально меняют жизнь человека. Пандемия ускорила эти процессы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Он добавил, что цифровые коммуникации, интернет, социальные сети играют огромную роль, устраняя границы между людьми во всем мире. Но одновременно с этими положительными элементами мы видим, как общество разлагается под воздействием цифровых технологий. Для многих цифровой мир заменил уже реальный мир, к сожалению. Глава государства Президент напомнил, что религия всегда выполняла функцию образования. Коран, Библия, Тора и многие другие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Эти книги также всегда выступали за толерантность и осуждали насилие и конфликты, поэтому в настоящее время, в современную эпоху необходимо донести эти ценности до людей. Касым-Жомарт Токаев 14 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал площадкой межцивилизационного диалога на глобальном уровне. Читайте также Папа Римский процитировал слова Абая Кунанбаева Санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем – Токаев Видео открытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

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