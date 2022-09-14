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Санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем – Токаев

Папа Римский, Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий сказал, что санкции и использование силы никогда не приведут к решению проблем, поэтому в такие моменты мы должны возвращаться к гуманитарным идеям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, президент Казахстана напомнил, что пандемийный кризис поразил развивающиеся экономики в большей степени, закрепляя бедность и неравноправие, наращивая глобальную инфляцию.

Глава государства добавил, что одновременно геополитическая конфронтация между самыми крупными мировыми державами усилилась, приводя к наращиванию напряженности в различных уголках мира.

К сожалению, недоверие, напряженность и даже конфликты вернулись в международные взаимоотношения. На что мы можем полагаться, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История дает только один ответ – добрая воля, диалог и сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что Казахстан всегда выступал за то, чтобы разногласия урегулировать за столом переговоров в духе устава ООН.

Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем. В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Они всегда защищаются традиционными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимная помощь, открытость, справедливость, равноправие – это как раз столпы новой системы безопасности. Именно поэтому моральный авторитет и голос духовных лидеров как никогда важны сегодня.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что глобальные проблемы не могут разрешаться без конструктивного диалога и без взаимовыгодного сотрудничества.

14 сентября на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что в цифровую эпоху необходимо систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей.

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