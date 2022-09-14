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Изменились квалификационные требования к бухгалтерам

изменения квалификационные требования к бухгалтерам Фото: pexels
Министр финансов РК приказом от 8 сентября 2022 года внес изменения в Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным бухгалтерам, сообщает Zakon.kz.

В частности, исключено требование на наличие сертификата, выданного аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Кроме того, теперь для подтверждения стажа работы не нужно представлять копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, засвидетельствованные нотариально либо удостоверенные кадровой службой, либо работодателем и печатью организации.

Но, как и прежде, наличие высшего образования остается обязательным.

Вместе с тем говорится, что стаж работы должен составлять не менее последних трех лет в области бухгалтерской, экономической, финансовой, аудиторской, контрольно-ревизионной, учетно-аналитической работы или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в учебных заведениях высшего, послесреднего, технического и профессионального образования.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2022 года.

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