В Казахстане изменили квалификационные требования к школам и колледжам

Приказом министра просвещения от 9 мая 2024 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, духовное образование, сообщает Zakon.kz.

В частности, квалификационные требования изложены в новой редакции.

В документе говорится, что для деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, необходимо:

Соответствие учебных планов типовым учебным планам и государственному общеобязательному стандарту начального образования.

Наличие педагогов в соответствии с предметами рабочего учебного плана, имеющих педагогическое образование по соответствующим профилям или профессиональное образование с прохождением педагогической переподготовки. Доля педагогов, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов не менее 90 %, за исключением малокомплектных школ. Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов: для малокомплектных и специальных школ не менее 20 %; для общеобразовательных школ не менее 25 %.

Соответствие образования, стажа работы руководителя и педагогов организации образования.

Наличие библиотечного фонда учебной и художественной литературы и наличие комплекта учебников на одного ученика в соответствии с рабочим учебным планом на предполагаемый контингент обучающихся.

Обеспеченность зданий (учебных корпусов) оборудованными медицинскими пунктами. Наличие лицензии на медицинскую деятельность или договора с организацией здравоохранения, имеющей лицензию на медицинскую деятельность с правом оказания медицинских услуг детскому населению.

Наличие объекта питания для обучающихся в зданиях (учебных корпусах) на основании санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наличие договора на обеспечение обучающихся питанием.

Наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, или оперативного управления, или доверительного управления материальных активов, или аренда материальных активов со сроком действия не менее 10 лет обеспечивающих качество образовательных услуг, с учебными помещениями. Разрешается аренда спортивного зала или спортивного объекта, за исключением нахождения спортивного зала и/ или спортивного объекта на расстоянии более 1000 метров от здания организации образования, а также включающим пересечение автомобильных дорог, железнодорожных путей при наличии копии санитарно-эпидемиологического заключения на объект.

Оснащенность компьютерными классами, компьютерами, подключенными к сети интернет, учебными кабинетами, спортивными залами, наличие оборудования и мебели, оборудованных шкафов для индивидуального использования, организация питьевого режима; наличие в здании санитарных узлов (унитазы, умывальные раковины).

Обеспечение повышения квалификации педагогов по соответствующему профилю не реже 1 раза в 3 года, объемом не менее 36 часов; для руководителей организаций образования повышение квалификации по соответствующему профилю и менеджменту в области образования - не реже 1 раза в 3 года.

Наличие информационной системы "Национальная образовательная база данных" (НОБД) с актуальными базами данных.

Создание условий лицам (детям) с особыми образовательными потребностями в зданиях (учебных корпусах).

Для деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные программы основного среднего образования предъявляются аналогичные требования. Кроме того, указано, что доля педагогов для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов должна составлять не менее 90 %, за исключением малокомплектных школ.

Доля педагогов-экспертов, педагогов-исследователей, педагогов-мастеров, для которых основным местом работы является лицензиат, от общего числа педагогов:

для малокомплектных и специальных школ не менее 25;.

для общеобразовательных школ, школ-гимназий, школ-лицеев не менее 35%;

для лицеев не менее 40 %, из них доля педагогов естественно-математического направления не менее 30%;

для гимназий не менее 40%, из них доля педагогов общественно-гуманитарного направления не менее 30%;

для специализированных организаций образования для одаренных лиц не менее 45%, в том числе (при наличии) педагогов, подготовивших победителей районных или областных этапов конкурсов и соревнований или участников и победителей республиканских конкурсов и соревнований за последние 5 лет, утвержденных уполномоченным органом в сфере образования.

Кроме того, предусмотрено наличие видеонаблюдения в помещениях и на прилегающих территориях организации образования.

И также оговаривается создание условий детям с особыми образовательными потребностями.

Устанавливаются требования и для деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования.

К примеру, говорится, что образовательные программы духовных организаций образования должны соответствовать образовательным программам, включающим общеобразовательные и религиозные дисциплины, согласованные с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности.

А для подготовки специалистов в области здравоохранения необходимо наличие лицензии или приложения к лицензии не менее чем по 4 специальностям в области здравоохранения, за исключением организаций образования, обеспечивающих трудоустройство выпускников по специальности в области здравоохранения не менее 90% в течение года выпуска.

Для учащихся предусмотрено создание условий для проживания – обеспечение общежитиями/хостелами/ гостиницами, соответствующим требованиям Санитарных правил.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 мая 2024 года).