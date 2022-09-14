В Казахстане изменились правила зачисления в музыкальные и художественные школы
Так, говорится, что зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования, за исключением детских музыкальных, детских художественных школ, детских школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, производится в порядке регистрации заявления о приеме.
Документы для зачисления подаются через государственную корпорацию.
В частности, необходимо представить:
заявление одного из родителей (или иных законных представителей);
документ, удостоверяющий личность ребенка, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
медицинскую справку по форме № 027/у;
согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.
Прием документов в организации дополнительного образования для детей осуществляется с момента сдачи пакета документов в течение 30 минут.
Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов –15 минут, столько же занимает максимально допустимое время обслуживания.
При этом указывается, что зачисление в организации дополнительного образования для детей, за исключением детских музыкальных, детских художественных школ, детских школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, производится при наличии свободных мест.
Зачисление в детские музыкальные, детские художественные школы, в детские школы искусств и в школы художественно-эстетической направленности производится по итогам собеседования.
Во время собеседования педагог определяет уровень развития способностей детей в области разных видов искусства (музыкального, изобразительного, хореографического, театрального).
Приказ вводится в действие с 24 сентября 2022 года.