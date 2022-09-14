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В Казахстане изменились правила зачисления в музыкальные и художественные школы

изменились правила дополнительного образования для детей Фото: pexels
Министр просвещения РК приказом от 1 сентября 2022 года внес изменения в Правила оказания госуслуги "Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования, за исключением детских музыкальных, детских художественных школ, детских школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, производится в порядке регистрации заявления о приеме.

Документы для зачисления подаются через государственную корпорацию.

В частности, необходимо представить:

  • заявление одного из родителей (или иных законных представителей);

  • документ, удостоверяющий личность ребенка, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

  • медицинскую справку по форме № 027/у;

  • согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

Прием документов в организации дополнительного образования для детей осуществляется с момента сдачи пакета документов в течение 30 минут.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов –15 минут, столько же занимает максимально допустимое время обслуживания.

При этом указывается, что зачисление в организации дополнительного образования для детей, за исключением детских музыкальных, детских художественных школ, детских школ искусств и школ художественно-эстетической направленности, производится при наличии свободных мест.

Зачисление в детские музыкальные, детские художественные школы, в детские школы искусств и в школы художественно-эстетической направленности производится по итогам собеседования.

Во время собеседования педагог определяет уровень развития способностей детей в области разных видов искусства (музыкального, изобразительного, хореографического, театрального).

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2022 года.

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Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
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