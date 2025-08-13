В Казахстане изменили правила зачисления детей в организации дополнительного образования

Министр просвещения приказом от 2 августа 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования", сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги казахстанцам нужно предоставить услугодателю (то есть в организации дополнительного образования для детей) на бумажном носителе либо посредством информационных систем местных исполнительных органов или через Госкорпорацию документы по перечню.

В перечень документов входит:

заявление одного из родителей (или иных законных представителей);

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (или иных законных представителей), и свидетельство о рождения ребенка либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

медицинская справка по форме № 027/у;

согласие услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Далее канцелярия услугодателя, работник Госкорпорации осуществляют прием заявления, проверяют полноту документов и оформляет расписку в электронной форме.

Сведения о документах, удостоверяющих личность одного из родителей (или иных законных представителей), о свидетельстве о рождении ребенка работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель или работник Госкорпорации отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

В случае обращения через Госкорпорацию день приема не входит в срок оказания государственной услуги.

Работник Госкорпорации направляет документы услугодателю в течение одного рабочего дня через курьера со дня приема заявления.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

установление недостоверности документов, представленных для получения государственной услуги, и (или) данных, содержащихся в них;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги в соответствии законом "О персональных данных и их защите".

Оплата за предоставление детям дополнительного образования производится по факту их зачисления в организации, предоставляющие дополнительное образование на платной основе.

Также в правила добавлены новые пункты.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке в проактивном формате зачисляются в организации дополнительного образования для детей.

Воспитанникам организаций дополнительного образования услуга может оказываться проактивным способом по инициативе услугодателя посредством информационных систем государственных органов при регистрации мобильного телефона услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz и включать в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по дополнительному образованию;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет двадцать четыре часа с момента получения запроса.

Также говорится, что если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке согласно пункту 5 статьи 91 АППК РК.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2025 года.