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Более 100 человек пострадали от финпирамиды в Алматы

Более 100 человек пострадали от финпирамиды в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента АФМ по городу Алматы, организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней.

Как отметили в департаменте, общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Департамент АФМ по городу Алматы

14 июля пострадавшие вкладчики финпирамиды L-Capital "штурмовали" прокуратуру в Алматы.

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