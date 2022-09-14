Более 100 человек пострадали от финпирамиды в Алматы

В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО "Qozgan inc.", замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента АФМ по городу Алматы, организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней.

Как отметили в департаменте, общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов Qozgan inc. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Департамент АФМ по городу Алматы

14 июля пострадавшие вкладчики финпирамиды L-Capital "штурмовали" прокуратуру в Алматы.