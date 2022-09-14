В ОАЭ выпал град при 46-градусной жаре

Во вторник, 13 сентября, град и проливные дожди обрушились на некоторые районы Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на сильную жару +46°C, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ.

Как пишет Khaleej Times, сильные дожди со льдом прошли над Мураккабом в Дубае и Млейхой в Шардже. Также о сильном дожде с градом над районами в Шардже сообщил Национальный центр метеорологии ОАЭ.

Департамент погоды ОАЭ объявил "красные", "оранжевые" и "желтые" уровни погодной опасности для некоторых областей.

Фото: NCM

По данным издания, самая высокая температура, зарегистрированная 13 сентября, составила 46,2°C в Свейхане, Аль-Айн.

Полиция Абу-Даби предупредила о дождливой погоде в Аль-Айне и призвала автомобилистов проявлять осторожность из-за погодных условий.

Как следует из публикации The National News, в среду, 14 сентября, продолжится формирование дождевых облаков, а в четверг, 15 сентября, над некоторыми прибрежными районами будет туман, ожидается переменная облачность. В пятницу, 16 сентября, возможен туман над некоторыми районами.

В июле 2021 года сообщалось, что сильные дожди идут в разных районах ОАЭ из-за испытаний новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон.