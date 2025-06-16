46-градусная жара надвигается на Казахстан

Синоптики предупредили о резких перепадах погоды в Казахстане с 17 по 19 июня 2025 года. По данным специалистов РГП "Казгидромет", пока на севере страны будут идти сильные дожди с градом, на юге температура прогреется до 46°С, а после пойдет немного на спад, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению метеорологов, неустойчивый характер погоды в Казахстане обусловлен прохождением северо-западного циклона.

Из-за него в стране ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром. Уже 18-19 июня на северо-западе, севере страны пройдут сильные дожди, возможен град.

Также известно, что на северо-западе, севере Казахстана ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью от +17+25°С до +15+23°С, днем от +25+35°С до +20+31°С.

В центре страны ночью ожидается понижение от +18+25°С до +15+22°С. А уже днем 17-18 июня – сильная жара +35+39°С, на юге области – очень сильная жара +42°С. Но уже 19 июня температура пойдет на спад: понижение до +27+32°С.

"На востоке ожидается повышение ночью от +12+23°С до +17+25°С, днем от +27+35°С до сильной жары +35+39°С, 19 июня в отдельных районах очень сильная жара +40°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На юго-востоке страны возможно небольшое повышение от +18+23°С до +20+25°С. Днем ожидается сильная жара +35+39°С. 18-19 июня в отдельных районах – очень сильная жара +42°С.

"Днем в южных регионах ожидается спад температуры от сильной жары +43+46°С до +30+38°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Ранее мы сообщали, что жителей и гостей Алматы в ближайшие три дня ждет сильная жара. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с 17 по 19 июня 2025 года в городе температура повысится до 35-39°С.