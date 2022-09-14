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В Актюбинской области 61 человек заразился гепатитом после визита к стоматологу

услуги, люди, гепатит B Фото: pixabay
С 2022 года в Актюбинской области выявили 88 случаев хронического вирусного гепатита В. В сравнении с прошлым годом этот показатель был равен 63. Рост заболеваемости вырос практически в 1,5 раза, сообщает Zakon.kz.

После визита к стоматологу гепатитом B заразился 61 человек. Остальные люди получили инфекцию после посещения салонов красоты и парикмахерских, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Вирус гепатита B — это инфекционное заболевание, которое вызвано поражением печени. Чаще всего проявляется пожелтением кожи и нарушением метаболизма. В будущем это приводит к хроническому гепатиту и циррозу печени.

Источник инфекции — человек с заболеваниями и хронические носители. Механизм заражения: парентеральный и через кровь.

Гепатитом чаще всего заражаются в косметических салонах или парикмахерских с использованием многоразовых инструментов. Либо был нарушен режим их стерилизации.

Гепатитом можно заразиться при выполнении маникюра, педикюра, пирсинга, татуировки, бритья, проколов мочки уха. На инструментах могут содержаться частицы вируса. У мастера необходимо узнать, обработаны ли инструменты.

Косметические услуги проводятся при наличии индивидуальных наборов, но не менее трех комплектов. Если появилась ранка, то порез необходимо обработать антисептиком.

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