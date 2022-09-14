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Кыргызские и таджикские военные пострадали в перестрелке на границе

Кыргызские и таджикские военные пострадали в перестрелке на границе Фото: gov.kz
14 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка, сообщает Zakon.kz.

По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, два пограничника получили ранения. Один был ранен после разрыва мины. Он получил легкое осколочное ранение. Второй контужен.

Пограничники находятся под наблюдением врачей. Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

Также с таджикской стороны есть несколько раненых.

По информации Sputnik Таджикистан, точное число раненых пока не названо.

14 сентября конфликт с перестрелкой произошел в местности Булак-Баши Баткенского района.

Кыргызстан и Таджикистан разделяют более 980 км госграницы, сотни километров из которых до сих пор не определены.

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На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

Анастасия Стативкина
Казахстан Кыргызстан
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