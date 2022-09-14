Елена Рыбакина за 3,5 часа обыграла соперницу из Германии

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина с большим трудом победила немку Лауру Зигемунд и вышла во второй круг турнира WTA в словенском городе Порторож с призовым фондом более 200 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка, которая посеяна на данных состязаниях под номером три, на старте была сильнее представительницы Германии Лауры Зигемунд. Для этой победы Рыбакиной понадобилось использовать все три партии, которые завершились со счетом 6:7, 6:4, 7:6 в пользу казахстанки. За 3 часа 22 минуты Елена 15 раз подала на вылет.

14 сентября чемпионка Уимболдона-2022 в матче второго круга турнира WTA Portoroz встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии, 66-й ракеткой мира.

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