Елена Рыбакина обыграла соперницу и вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (четвертое место в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Четвертая ракетка мира в трех сетах за два часа 10 минут обыграла немку Лауру Зигемунд (72 WTA) со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Для теннисисток – это была уже шестая встреча в личном противостоянии и теперь Лена ведет со счетом 5-1.

За выход в четвертый круг Рыбакина сыграет с победительницей в матче между канадкой Лейлой Фернандес (25 WTA) и датчанкой Каролин Возняцки (91 WTA)

Ранее сообщалось, что Рыбакина приблизилась к уникальному достижению на Уимблдоне.