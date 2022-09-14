Мировой спрос на нефть вырастет на 2,1 млн баррелей в сутки в 2023 году

Рост мирового спроса на нефть замедляется на фоне возобновления карантина в Китае, следует из сентябрьского обзора Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Zakon.kz.

МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2022 году и на 2,1 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Мировая добыча нефти выросла на 790 тыс. баррелей в сутки в августе до 101,3 млн баррелей в сутки. При этом сильное восстановление в Ливии и меньший рост в Саудовской Аравии и ОАЭ компенсировали потери в Нигерии, Казахстане и России, – говорится в отчете МЭА.

Агентство также прогнозирует, что в 2022 году мировое производство нефти вырастет на 4,8 млн баррелей в сутки до 100,1 млн баррелей в сутки, а в 2023 году – на 1,7 млн ​​баррелей в сутки до 101,8 млн баррелей в сутки.

Слабый спрос в Китае замедлил темпы летнего наращивания объемов нефтепереработки.

После достижения постковидного пика в августе в 81,4 млн баррелей в сутки пропускная способность НПЗ упадет в сентябре-октябре из-за сезонного обслуживания. Из-за меньших тиражей запасы нефтепродуктов теперь вряд ли будут существенно увеличиваться до конца года, – отмечается в сообщении.

Мировые запасы сократились в июле на 25,6 млн баррелей из-за сокращения запасов сырой нефти в Китае и нефти в водном пространстве.