Депутат призвал отстаивать интересы Казахстана в международных соглашениях

Депутат Альберт Рау при обсуждении проекта закона "О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", призвал Кабмин отстаивать национальные интересы и не идти на поводу у стран партнеров-ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Альберт Рау заявил, что правительству надо отстаивать национальные интересы.

Иранская сторона в рамках представленного документа снизила пошлины на 306 позиций товаров, а мы им практически обнулили на 502 позиции. Но дело не в количестве позиций. Так сложилась структура нашей торговли. Речь идет об уровне снижения пошлин. Страны ЕАЭС не выращивают лимоны, финики, фисташки, креветки, поэтому легко обнулили пошлины на эти товары. Но мы обнулили также на кондитерские изделия, моющие средства, ковры и так далее. Иранская сторона снизила наши пошлины на 97 видов продукции АПК и 263 промышленных товара. Снизили, но не обнулили. Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау

В итоге, по его данным, пошлина на говядину была 26%, стала 10%. На бобовые культуры была 55%, стала 10%. А на макароны, кондитерские изделия была 55%, стала 20%.

Это приличная пошлина, она действовала три года и будет действовать до заключения постоянного соглашения. Депутат Мажилиса Альберт Рау

Такие пошлины он считает практически заградительными.

Непонятной он назвал и то, что в этом соглашении казахстанского зерна и ячменя вообще нет.

Мы им обнулили на лимоны, на киви, на все подряд. А наше зерно (ведущая позиция) вообще не было включено. Естественно, мы должны ратифицировать, но правительству надо по нашим ведущим позициям национальные интересы отстаивать. Нечего идти на поводу у стран – партнеров ЕАЭС. Когда придете в следующий раз, придете с полноценными соглашениями, чтобы национальные интересы были соблюдены. Альберт Рау

14 сентября депутаты Мажилиса ратифицировали Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен на рассмотрение Сената.