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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий"

Цзиньпин и Токаев посетили выставку Фото: akorda.kz
После завершения официальных переговоров главы Казахстана и Китая осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов четырех музеев.

выставка Нур-Султан

Фото: akorda.kz

Примечательным является то, что структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

выставка в Нур-Султане Казахстан Китай

Фото: akorda.kz

14 сентября Си Цзиньпин прилетел в Нур-Султан. Его лично встретил Касым-Жомарт Токаев. После состоялась торжественная церемония в резиденции "Акорда".

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