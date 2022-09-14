Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий"

После завершения официальных переговоров главы Казахстана и Китая осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов четырех музеев.

Фото: akorda.kz

Примечательным является то, что структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

Фото: akorda.kz