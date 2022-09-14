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Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина

Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил в аэропорту Нур-Султана председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе президента РК, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее Акорда подтвердила визит Си Цзиньпина в Нур-Султан. Сообщалось, что председатель КНР по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 14 сентября прилетит в Нур-Султан.

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Как отметили в МИД РК 12 сентября, уникальность визита председателя КНР в том, что Казахстан – это первая страна, которую Си Цзиньпин посещает после того, как коронавирус произошел в мире.

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