Касым-Жомарт Токаев лично встретил Си Цзиньпина
Как отметили в пресс-службе президента РК, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Ранее Акорда подтвердила визит Си Цзиньпина в Нур-Султан. Сообщалось, что председатель КНР по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 14 сентября прилетит в Нур-Султан.
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Как отметили в МИД РК 12 сентября, уникальность визита председателя КНР в том, что Казахстан – это первая страна, которую Си Цзиньпин посещает после того, как коронавирус произошел в мире.