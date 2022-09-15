Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Мисс Алматы-2022": Стала известна победительница в номинации People's Choice

в предфинал вышла Карина Абдулхаирова, народное голосование Фото: Zakon.kz
По итогам онлайн-голосования среди читателей Zakon.kz в важнейшей номинации People's Choice победу одержала Карина Абдулхаирова. Отбор участниц проходил в рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022". Самую красивую девушку в Алматы выберут во время финального шоу сегодня вечером.

Претенденток на победу оценивали не только по внешним данным. Голосующие обращали внимание на способности конкурсанток, их яркие особенности и таланты. В результате большинство отдало предпочтение Карине Абдулхаировой, которая прошла в предфинал.

Отбор на конкурс "Мисс Алматы-2022" начался 3 июля. После целого ряда конкурсных туров и кастингов жюри отобрало одиннадцать девушек, допущенных до гранд-финала. С 11 сентября прошли три этапа народного голосования за звание лучшей в номинации People's Choice. Каждый мог отдать свою симпатию за претендентку в telegram-канале Zakon.kz. Выбор читателей стал решающим в этой гонке. В финал прошли самые достойные.

Первая четверка конкурсанток:

Вторая четвертка конкурсанток:

Последняя тройка конкурсанток:

Теперь все победительницы прошлых туров примут участие в итоговом состязании за звание лучшей – "Мисс Алматы-2022".

Венцом грандиозного мероприятия станет озвучивание имени обладательницы главного приза – короны "Мисс Алматы-2022". При этом три конкурсантки получат титул вице-мисс, а несколько участниц наградят по отдельным специальным номинациям.

Читайте также

"Древо жизни" посадили главы делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Играющие маралы попали на видео в горах Алматинской области

Глава "КазАлкоТабак": Спрос на сигареты пошел вверх – контрафакт уже начали завозить

Оксана Житникова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
торги на бирже
Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления