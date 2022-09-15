"Мисс Алматы-2022": Стала известна победительница в номинации People's Choice
Фото: Zakon.kz
По итогам онлайн-голосования среди читателей Zakon.kz в важнейшей номинации People's Choice победу одержала Карина Абдулхаирова. Отбор участниц проходил в рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022". Самую красивую девушку в Алматы выберут во время финального шоу сегодня вечером.
Отбор на конкурс "Мисс Алматы-2022" начался 3 июля. После целого ряда конкурсных туров и кастингов жюри отобрало одиннадцать девушек, допущенных до гранд-финала. С 11 сентября прошли три этапа народного голосования за звание лучшей в номинации People's Choice. Каждый мог отдать свою симпатию за претендентку в telegram-канале Zakon.kz. Выбор читателей стал решающим в этой гонке. В финал прошли самые достойные.
Претенденток на победу оценивали не только по внешним данным. Голосующие обращали внимание на способности конкурсанток, их яркие особенности и таланты. В результате большинство отдало предпочтение Карине Абдулхаировой, которая прошла в предфинал.
Первая четверка конкурсанток:
Вторая четвертка конкурсанток:
Последняя тройка конкурсанток:
Теперь все победительницы прошлых туров примут участие в итоговом состязании за звание лучшей – "Мисс Алматы-2022".
Венцом грандиозного мероприятия станет озвучивание имени обладательницы главного приза – короны "Мисс Алматы-2022". При этом три конкурсантки получат титул вице-мисс, а несколько участниц наградят по отдельным специальным номинациям.
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