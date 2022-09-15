"Мисс Алматы-2022": Стала известна победительница в номинации People's Choice

Фото: Zakon.kz

По итогам онлайн-голосования среди читателей Zakon.kz в важнейшей номинации People's Choice победу одержала Карина Абдулхаирова. Отбор участниц проходил в рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022". Самую красивую девушку в Алматы выберут во время финального шоу сегодня вечером.

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