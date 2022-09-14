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В Атырауской области введены ограничения при продаже яиц

продукты Фото: primeminister.kz
В региональной службе коммуникаций сообщили, что в регионе месячная потребность в яйцах составляет 7,9 млн штук. И два предприятия, работающих в области, не могут обеспечить население полностью, сообщает Zakon.kz.
Яичную продукцию в Атырауской области производят два крупных предприятия, ТОО "Алмалы кус" и "Бакай кус". Мощность их производства за один месяц составляет около 2 млн штук. Предприятия обеспечивают лишь 30% потребностей области. Для полного обеспечения региона осуществляется перевозка яичной продукции из Костанайской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей, – рассказал руководитель Управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурбол Жанабеков.

Отмечается, что куриные яйца первой категории входят в перечень социально значимых продовольственных товаров.

На сегодняшний день посредством "оборотной схемы" яичная продукция реализуется через "Идеал-маркет" в 38 точках по стоимости 35,6 тенге за штуку. В целях предотвращения спекулятивных действий и дефицита яиц было установлено ограничение в "Идеал-маркет" – не более 10 яиц в одни руки. В других торговых точках таких ограничений нет. Нурбол Жанабеков

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