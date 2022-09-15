Воду по талонам покупают жители села в Мангистау

Подземных источников в населенном пункте нет. Четыре года назад в село провели водопровод, тогда местные надеялись, что в их дома придет цивилизация, но этого так и не произошло, сообщает Zakon.kz.

В любую погоду для жителей села Кызылтобе важнее всего отстоять свою очередь у водовоза. Для них это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Иначе получить воду в поселке невозможно, сообщает КТК.

Вот уже четыре года прошло с того момента, как подвели к нам трубу. Ничего так и не сделано с тех пор. Мы вынуждены покупать воду с водовозов. Раньше четыре куба стоили 2200 тенге, а сейчас –2800. И это по талонам. У частников – по 4000 тенге. В одной семье по 15 человек, вода быстро расходуется. Объемов по талонам не хватает. Житель села Сарсенбай Торебайулы

Сельчане не понимают, почему в XXI веке они оказались на уровне первобытных людей, бьющихся за элементарные блага цивилизации. Много лет чиновники обещали сделать водопровод и даже подвели к поселку трубу. Но уже четыре года она служит лишь памятником тому.

Чтобы получить воду по талону по скидочной цене, нужно отстоять недельную очередь. Сейчас вот у меня дома нет воды. Мне четырех кубов хватает только на две недели. Я – пенсионер, не могу себе позволить купить у частников воду за 4-5 тысяч: там очередей нет. Поэтому приходится ждать. Житель села Калдыбай Кушимов

Водопровод начал работать только в январе 2021 года. Однако вода в кранах появилась далеко не во всех поселках.

По Мунайлинскому району нашим жителям необходимо 35-40 тысяч кубометров воды. Поступает 13-15 тысяч кубометров воды. Мы не смогли всех обеспечить. В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» идет реконструкция. Есть надежда, что она закончится в ноябре. После этого на наш район будут выделять необходимый объем воды. Руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района Карасай Абыханов

Чиновники обнадеживают: вероятнее всего, к новому году жизнь кызылтобинцев изменится. А пока людям остается только стоять в очередях.