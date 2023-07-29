Жителей алматинского микрорайона "Акжар" обеспечат водой

Более 22 тысяч жителей "Акжара" получат наконец получат доступ к бесперебойному водоснабжению из подземных источников. Власти сообщили, что с 1 августа вводят новый водопровод, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv, 31 июля планируется начало опрессовки новых труб общей протяженностью 3,4 км, и, в случае успешного проведения, новая ветка водопровода и насосная станция в микрорайоне "Акбар" Наурызбайского района Алматы начнет работать.

Кроме того властями продолжается работа по развитию инженерной инфраструктуры Наурызбайского района.



Так, на сегодня проложено 130 км водопроводных и 65 км канализационных сетей. В текущем году завершается строительство новой фильтровальной станции на р. Каргалы. До 2025 года планируется завершить строительство аналогичной фильтровальной станции на р. Аксай. Данные меры позволят обеспечить стабильное водоснабжение для 150 тыс. жителей Наурызбайского района.

Как ранее сообщалось, селевые потоки на горных речках, вызванные бурным таянием ледников, ограничили водозабор в Наурызбайском районе Алматы.