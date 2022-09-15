Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из публикации telegram-канала Акорды.
Отмечено, что заседание пройдет в Самарканде.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.
Кроме того, в сообщении заявлено, что в Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.
В саммите, который будет проходить с 15 по 16 сентября, примут участие главы 14 государств и представители 10 международных организаций.
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