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В Казахстане мясо птицы подорожало на 28% за год

мясо, производство Фото: pixabay
По итогам августа 2022 года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год. В том числе куры подорожали в цене на 25,9%, куриные окорочка – на 28,5%, грудка – на 29,3%, голень и бедро – на 29,5%, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, в региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области – на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области – на 15% за год.

В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах Казахстана килограмм кур в среднем стоил 1,3 тыс. тенге, килограмм куриных окорочков – 1,2 тыс. тенге.

За 7 месяцев этого года производство свежего или охлажденного мяса птицы составило 64,2 тыс. тонн. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году.

В Казахстане произвели 75,9 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы – на незначительные 0,1% больше, чем за январь–июль 2021 года.

Большая часть производства отмечалась в Алматинской и Акмолинской областях. Например, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлажденного и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской – 16,6% свежего или охлажденного и 50,6% мороженого мяса птицы, пишет energyprom.kz.

По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1% против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тыс. тонн.

Объем реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тыс. тонн – на 5,3% больше, чем годом ранее.

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