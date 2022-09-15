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В Караганде сотрудницу полиции осудили за хранение наркотиков

В Караганде сотрудницу полиции осудили за наркотики Фото: Zakon.kz
В Караганде вынесли приговор сотруднице полиции за незаконное хранение, перевозку и пособничество в приобретении без цели сбыта мефедрона, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Казыбекбийского районного суда, 2 марта 2021 года подсудимая, находясь в кафе Restobar, оказала пособничество в приобретении статистом мефедрона без цели сбыта, в крупном размере, который приобрела у неустановленного лица, занимающегося сбытом, хранила при себе, перевезла в кафе, а затем передала статисту.

16 марта ее задержали сотрудники ДКНБ. Во время обыска в квартире, где находилась подозреваемая, обнаружили картонную самокрутку с наслоением мефедрона.

По данным суда, вина сотрудницы полиции доказана показаниями свидетеля – статиста, материалами негласных следственных действий, заключением экспертов, которыми установлена принадлежность изъятых веществ к психотропным веществам, а также признательными показаниями подсудимой.

Прокурор просил суд назначить подсудимой наказание в виде штрафа.

Санкция ст. 296 ч. 2 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 160 месячных расчетных показателей, общественных работ или ареста. При выборе наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством чистосердечное раскаяние, а отягчающие обстоятельства судом не установлены. Пресс-служба Казыбекбийского районного суда

Приговором суда она осуждена к штрафу в размере 100 месячных расчетных показателей (291 700 тенге) и лишена специального звания старшего лейтенанта полиции.

Приговор суда вступил в законную силу.

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