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Законодательство РК

Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков

Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок за хранение наркотиков Фото: Facebook/Эрмек Маркабаев
Бывшему исполнительному директору рынка "Алтын Орда" Эрмеку Маркабаеву вынесли приговор. Он обвинялся в незаконном хранении, перевозке психотропного вещества в особо крупном размере без цели сбыта (ч. 4 ст. 296 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля 2024 года, из публикации, сделанной в Facebook-странице Алматы облысы соттары.

"Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". – Прим. ред.) УК РК, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года".Пресс-служба Карасайского районного суда

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено, что летом 2023 года на автотрассе Алматы – Бишкек сотрудниками полиции была остановлена автомашина, где на заднем пассажирском сидении находился подсудимый Маркабаев.

"При личном обыске у подсудимого М. обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. По результатам судебно-химической экспертизы данное вещество оказалось психотропным веществом – мефедрон, c весом 1,796 грамм (особо крупный размер)".Пресс-служба Карасайского районного суда

Прокурор просил признать подсудимого Маркабаева виновным по ч. 4 ст. 296 УК РК и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и отказался от дачи показаний.

"Вина подсудимого М. доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе исследованной в суде видеозаписью задержания и личного обыска, результатами судебно-химической экспертизы самого психотропного вещества, судебно-химическими исследованиями смывов ладоней рук, ногтевых срезов рук и среза кармана джинсовых брюк, где установлены наслоения, содержащие психотропное вещество – мефедрон, а также другими собранными по делу доказательствами".Пресс-служба Карасайского районного суда

Санкция ч. 4 ст. 296 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

"При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие у подсудимого М. малолетнего ребенка. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено".Пресс-служба Карасайского районного суда

О том, что задержан замдиректора рынка "Алтын Орда", стало известно 3 июня 2023 года.

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