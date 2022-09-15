В маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы

Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов рассказал, сколько может быть потрачено на переименование столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С 2019 года все госорганы 100%-но перешли на цифровой формат документооборота. В целом по акимату в 2019 году на изменение вывесок, бланков и печатей потратили порядка 30 млн тенге. Я думаю, что в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не направляют, а используют ЭЦП. Ерлан Каналимов на публичных слушаниях

Секретарь столичного маслихата рассказал, что порядок переименования столицы должен пройти в несколько этапов. Один из них – это публичные слушания. После принятия решения маслихатом пройдет заседание республиканской ономастической комиссии, а затем документы будут направлены в правительство. Правительство в свою очередь внесет проект указа на подпись президенту.

Переименование касается только столицы, поэтому республиканские центральные госорганы будут финансироваться за счет республиканского бюджета со своего местного бюджета, а местные исполнительные органы и предприятия – за счет местного бюджета, – объяснил Ерлан Каналимов.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.

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Ранее ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.