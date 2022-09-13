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Предложение о переименовании столицы в Астану внесли в проект Конституционного закона

Нур-Султан Фото: pixabay
Столице Казахстана могут вернуть название Астана. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

Президенту рассказали об инициативе депутатов. Депутаты опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума, отметил Руслан Желдибай.

Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства. Пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай

При этом президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования, добавил пресс-секретарь.

12 сентября Конституционным советом принято к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

3 сентября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал предложение депутатской группы.

Идея по переименованию столицы давно уже обсуждается в обществе. Безусловно, она заслуживает внимания, – отметил Роман Скляр.

5 июля заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что возвращать прежнее название столице не будут.

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

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