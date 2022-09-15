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Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Усть-Каменогорске

подпольный цех алкоголь Фото: pexels
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ, житель Усть-Каменогорска арендовал складское помещение и стал незаконно изготавливать кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок.

В ходе обыска изъято почти 18 тыс. бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что приговором суда он признан виновным и осужден, вещественные доказательства подлежат уничтожению.

В июле подпольный цех был выявлен в Алматинской области. Тогда житель Илийского района незаконно изготавливал алкогольную продукцию в нежилом помещении на территории частного дома.

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