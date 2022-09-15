Играющие маралы попали на видео в горах Алматинской области
Фото: скриншот видео
Фотоловушка в Жонгар-Алатауском национальном парке Алматинской области зафиксировала двух маралов. В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК с Zakon.kz поделились видео.
На кадрах двое крупных животных играют.
По данным Комитета, вес животного может превышать 300 килограммов.
Также сказано, что рога взрослых особей достигают 120 сантиметров, масса – 12 килограммов.
В 2021 году численность маралов в Жонгар-Алатауском национальном парке составила 1700 голов, перепись 2022 года будет проведена в октябре.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
В начале сентября фотоловушка Устюртского государственного природного заповедника в Мангистау зафиксировала степную рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана.
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