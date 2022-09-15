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Играющие маралы попали на видео в горах Алматинской области

игра марала горы видео нацпарк Фото: скриншот видео
Фотоловушка в Жонгар-Алатауском национальном парке Алматинской области зафиксировала двух маралов. В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК с Zakon.kz поделились видео.

На кадрах двое крупных животных играют.

По данным Комитета, вес животного может превышать 300 килограммов.

Также сказано, что рога взрослых особей достигают 120 сантиметров, масса – 12 килограммов.

В 2021 году численность маралов в Жонгар-Алатауском национальном парке составила 1700 голов, перепись 2022 года будет проведена в октябре.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

В начале сентября фотоловушка Устюртского государственного природного заповедника в Мангистау зафиксировала степную рысь, занесенную в Красную книгу Казахстана.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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