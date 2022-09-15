Играющие маралы попали на видео в горах Алматинской области

Фото: скриншот видео

Фотоловушка в Жонгар-Алатауском национальном парке Алматинской области зафиксировала двух маралов. В Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК с Zakon.kz поделились видео.

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