Редкое хищное животное попало в объектив фотоловушки заповедника в Мангистау

Каракал (степная рысь), занесенная в Красную книгу Казахстана, попала в фотоловушку Устюртского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

Каракал или степная рысь — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Точное количество этих животных неизвестно. Но их численность уменьшается из года в год, — отмечено в подписи к фотографиям, опубликованным на странице заповедника 5 сентября.

По данным "Википедии", на территории СНГ рысь малочислена: встречается в пустынях Туркменистана, по побережью Каспийского моря доходит до полуострова Мангышлак, на востоке иногда появляется в Кыргызстане и Бухарской области Узбекистана.

В середине июня фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері» зафиксировала Туркестанскую рысь.