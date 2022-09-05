Редкое хищное животное попало в объектив фотоловушки заповедника в Мангистау
Фото: Instagram/ustirt_kz
Каракал (степная рысь), занесенная в Красную книгу Казахстана, попала в фотоловушку Устюртского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.
Каракал или степная рысь — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Точное количество этих животных неизвестно. Но их численность уменьшается из года в год, — отмечено в подписи к фотографиям, опубликованным на странице заповедника 5 сентября.
По данным "Википедии", на территории СНГ рысь малочислена: встречается в пустынях Туркменистана, по побережью Каспийского моря доходит до полуострова Мангышлак, на востоке иногда появляется в Кыргызстане и Бухарской области Узбекистана.
В середине июня фотоловушка Государственного национального парка «Көлсай көлдері» зафиксировала Туркестанскую рысь.
Основные места обитания туркестанской рыси – хвойные и лиственные леса, заросли кустарников. Хищник занесен в Красную книгу Казахстана.
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