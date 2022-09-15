Убийство подростка расследуют в Кентау

Полицейские Туркестанской области проводят досудебное расследование по факту убийства – в Кентау местный житель погиб от ножевого ранения в драке, сообщает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство").

Тело 10-классника с ножевым ранением обнаружено в одном из прилегающих сел Кентау. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ДП Туркестанской области.

Установлено, что около полуночи (15 сентября. – Прим. ред.) произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего поселка.

Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в областной полиции заверили, что на сегодняшний день обстановка в населенном пункте стабильная – сотрудники ДП Туркестанской области задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности.

6 сентября сообщалось, что в Кентау на площадке одного из недостроенных объектов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следствием было установлено, что конфликт двух молодых людей перерос в убийство. Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Алматы.