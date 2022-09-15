Убийство подростка расследуют в Кентау
В областном департаменте полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство").
Тело 10-классника с ножевым ранением обнаружено в одном из прилегающих сел Кентау. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ДП Туркестанской области.
Установлено, что около полуночи (15 сентября. – Прим. ред.) произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве.Пресс-служба ДП Туркестанской области
В ведомстве отметили, что полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего поселка.
Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ДП Туркестанской области
Также в областной полиции заверили, что на сегодняшний день обстановка в населенном пункте стабильная – сотрудники ДП Туркестанской области задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности.
6 сентября сообщалось, что в Кентау на площадке одного из недостроенных объектов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следствием было установлено, что конфликт двух молодых людей перерос в убийство. Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Алматы.