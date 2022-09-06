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В Кентау конфликт двух молодых людей перерос в убийство

В Кентау конфликт двух молодых людей перерос в убийство Фото: ДП Туркестанской области
В Кентау на площадке одного из недостроенных объектов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в пресс-службе ДП Туркестанской области, была создана специальная следственно-оперативная группа. Спустя сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Алматы. Им оказался житель города Кентау, ранее судимый за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что возле одного из магазинов двое молодых людей столкнулись у двери, из-за чего между ними возникла словесная перепалка. Спустя время потерпевший вернулся к указанному магазину на автомашине Range Rover, чтобы решить возникший вопрос. Затем конфликт переместился на территорию недостроенного объекта, где ссора переросла в драку, в результате которой подозреваемый ударил ножом потерпевшего и скрылся с места преступления. Пресс-служба ДП Туркестанской области

По данному факту проводится досудебное расследование.

18 августа в Туркестанской области мужчине, который убил супругу на глазах собственных детей, вынесли приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

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