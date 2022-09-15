Ограничение срока полномочий президента Казахстана не нарушает права человека – эксперт

Закрепляя в Конституции возможность только одного переизбрания президента, Казахстан следует международному опыту. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор, экс-судья Конституционного суда РК Сергей Ударцев, сообщает Zakon.kz.

В развитых странах с устоявшимися демократическими традициями и закрепившейся правовой и политической культурой, как правило, существуют четырех или пятилетние сроки полномочий президентов с возможностью избираться еще раз, то есть всего на 8-10 лет. Сергей Ударцев

По его словам, в настоящее время семилетний срок избрания президента установлен в Конституциях Азербайджана, Армении, Израиля, Ирландии, Италии, Таджикистана и Туркменистана.

В качестве примера эксперт привел несколько стран, в Конституциях которых закреплен однократный срок выборов главы государства без права избрания на следующий срок. Например, в Албании – на 5 лет, Армении – 7 лет, Израиле – 7 лет, Южной Корее – 5 лет с 1987 года, Колумбии – 6 лет в 1991-2004 и вновь с 2015 года, Мексике – 6 лет и Монголии – 6 лет с 2019 года.

Сокращение срока полномочий президента – одна из форм самоограничения народом своих прав. В вышеназванном Докладе Венецианской комиссии от 2018 года отмечается, что, ограничивая срок президентских полномочий, народ в целях сохранения демократической системы добровольно ограничивает свое право выбирать представителя. По мнению Венецианской комиссии, отдельного права человека на переизбрание не существует. Предусматриваемая Конституцией возможность баллотироваться еще на один срок представляет собой разновидность или ограничение права на участие в политической жизни, в частности, права баллотироваться на должность. Поэтому установление в Конституции возможности лишь одного переизбрания или ограничение срока полномочий президента одним сроком не нарушают права человека. Сергей Ударцев

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 1 сентября. На совместном заседании палат Парламента глава государства предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Он порекомендовал ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.