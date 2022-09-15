Теолог рассказал о медалях, которые вручал Папа Римский в Казахстане

Понтифик Франциск вручил известным казахстанским личностям, в том числе Димашу Кудайбергену, особые награды. Что это за медали, какое они имеют значение и смысл, корреспонденту Zakon.kz рассказал теолог и специалист в области католического вероучения Александр Адоменас.

13 сентября по приглашению президента Казахстана нашу страну посетил Папа Римский Франциск, который принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Папа Франциск в Нур-Султане на днях вручил казахстанским деятелям памятные медали.

В том числе особой награды удостоился Димаш Кудайберген. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

По словам специалиста в области католического вероучения Александра Адоменаса, традиция увозить какие-то вещи, сувениры в память о вечном городе зародилась еще с древних времен.

Он пояснил, что монетный двор Италии занимается чеканкой монеты с изображением Папы Римского для Ватикана. Также там изготавливают различные нумизматические медали, ордена, нагрудные знаки и тому подобное.

Новость по теме Папа Римский освятит икону в католическом соборе в Нур-Султане

С тех пор, как папы римские стали совершать государственные визиты по миру, стало принято брать с собой в качестве памятного подарка различные медали, ордена. Обычно такие медали вручаются важным персонам, гостям официальных встреч или съездов, таких, какой прошел недавно в Нур-Султане – Съезд лидеров мировых и традиционных религий, – который с официальным визитом посетил Папа Римский Франциск. На памятной медали, врученной римским понтификом казахстанским политическим, общественным, культурным деятелям, изображены Дева Мария и один из символов Казахстана – шанырак, а также там римскими цифрами выбит номер съезда лидеров мировых и традиционных религий и само название мероприятия на латыни. Теолог, специалист в области католического вероучения Александр Адоменас

Данный вид медали был выпущен специально к визиту Папы Римского в Казахстан.

Для католиков получить такого рода медаль означает своего рода получить благословение от Папы Римского. А для светских людей эта медаль будет напоминать о теплой встрече с римским понтификом. Александр Адоменас, теолог, специалист в области католического вероучения

Теолог пояснил, что цвета подарочных коробочек (синие и красные) в данном случае не имеют значения – "ровным счетом это ничего не значит".