Папа Римский освятит икону в католическом соборе в Нур-Султане

Вспомогательный епископ архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Атаназиус Шнайдер заявил о том, что 15 сентября в ходе встречи с католическим духовенством Казахстана в кафедральном соборе Нур-Султана Папа Франциск освятит икону "Богоматерь Великой степи", сообщает Zakon.kz.

Епископ Шнайдер считает, что визит Папы в страну с мусульманским большинством может быть шансом приблизиться к вере других людей.

Икона называется "Богоматерь Великой степи", ведь мы живем в степи. Идея создания образа Богоматери с казахскими элементами и в казахском стиле, которая бы была ближе казахскому народу, христианам и другим людям, принадлежит архиепископу Томашу Пете, – пояснил в интервью Радио Ватикана иерарх.

Он отметил, что икону написал казахский художник, украсив типичными казахскими узорами, включая также кресты.

Это не просто казахская женщина: кресты на косынке говорят, что это Божья Матерь. Справа и слева – ангелы: это, безусловно, христианское изображение Марии с Иисусом. Я думаю, что подобное изображение приблизит местных жителей – казахов – к христианству, сможет пробудить их интерес. Вспомогательный епископ архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане Атаназиус Шнайдер

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