Муралы в честь Димаша Кудайбергена планируют нарисовать в Актобе
Председатель ассоциации Ерлан Аукенов представил результаты проведенного анализа благоустройства общественных пространств, парковых территорий города, а также презентовал проекты по реконструкции городской инфраструктуры, парков, скверов и спортивных площадок.
Одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциации урбанистов Q88 является внедрение передовых методов урбанизации в городах Казахстана. Как и во многих городах, в Актобе наблюдается отсутствие гармонии архитектуры и окружающего ландшафта в общественных пространствах, – отметили эксперты.
В ходе презентации эксперты представили дизайн обустройства площадок, парков, предложив установить на городских улицах 10 арт-объектов, малые архитектурные формы, муралы. В рамках проекта развития общественных пространств на территории ВИСВО предлагается разместить музей самолетов под открытым небом, амфитеатр, детскую площадку.
На территории парка Астаны появится молодежный парк, по проспекту Тәуелсіздік – бульвар протяженностью 2,5 км, вдоль дороги по ул. Бокенбай батыра по направлению к международному аэропорту установят арт-объекты, рассказывающие о нашей истории от эпохи сарматов до Казахского ханства. На стенах многоэтажных домов Актобе предлагают нарисовать муралы, посвященные Димашу Кудайбергену.
Димаша можно назвать брендом нашей страны. Актобе – его малая родина, поклонники часто приезжают в наш город. Для нас – это хорошая возможность для развития сферы туризма. Мы должны ее максимально использовать. Поэтому областной центр должен соответствовать всем требованиям и быть максимально комфортным для отдыха, – подчеркнул Тугжанов, поручив руководителям соответствующих управлений начать работу в этом направлении.
Также глава региона считает необходимым уделять особое внимание вопросам развития общественных пространств и жилых массивов, благоустройства дворовых территорий в старой части города.
Фото: пресс-служба акимата Актобе
В этой связи предложено создать рекреационные зоны на ул. Жанкожа батыра, Некрасова, Кереева и представить проекты благоустройства территории железнодорожного вокзала и дворов.
Заслушав презентации, Ералы Тугжанов поручил внести коррективы и уточнить сроки реализации проектов.
Население города растет с каждым днем. Поэтому в Актобе должно быть место для проведения мероприятий с одновременным сбором не менее 15 тыс. человек. Предлагаемое место – берег реки Илек. Необходимо приступить к этим работам. Жители должны не слушать пустые слова и сухие обещания, а видеть конкретную работу, – заключил аким области.