Муралы в честь Димаша Кудайбергена планируют нарисовать в Актобе

Под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова состоялось совещание по вопросам развития Актобе. В нем приняли участие аким города Асхат Шахаров, представители общественного объединения "Ассоциация урбанистов Казахстана Q88", руководители местных государственных органов.

Председатель ассоциации Ерлан Аукенов представил результаты проведенного анализа благоустройства общественных пространств, парковых территорий города, а также презентовал проекты по реконструкции городской инфраструктуры, парков, скверов и спортивных площадок.

Одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциации урбанистов Q88 является внедрение передовых методов урбанизации в городах Казахстана. Как и во многих городах, в Актобе наблюдается отсутствие гармонии архитектуры и окружающего ландшафта в общественных пространствах, – отметили эксперты.

В ходе презентации эксперты представили дизайн обустройства площадок, парков, предложив установить на городских улицах 10 арт-объектов, малые архитектурные формы, муралы. В рамках проекта развития общественных пространств на территории ВИСВО предлагается разместить музей самолетов под открытым небом, амфитеатр, детскую площадку.

На территории парка Астаны появится молодежный парк, по проспекту Тәуелсіздік – бульвар протяженностью 2,5 км, вдоль дороги по ул. Бокенбай батыра по направлению к международному аэропорту установят арт-объекты, рассказывающие о нашей истории от эпохи сарматов до Казахского ханства. На стенах многоэтажных домов Актобе предлагают нарисовать муралы, посвященные Димашу Кудайбергену.

Димаша можно назвать брендом нашей страны. Актобе – его малая родина, поклонники часто приезжают в наш город. Для нас – это хорошая возможность для развития сферы туризма. Мы должны ее максимально использовать. Поэтому областной центр должен соответствовать всем требованиям и быть максимально комфортным для отдыха, – подчеркнул Тугжанов, поручив руководителям соответствующих управлений начать работу в этом направлении.

Также глава региона считает необходимым уделять особое внимание вопросам развития общественных пространств и жилых массивов, благоустройства дворовых территорий в старой части города.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

В этой связи предложено создать рекреационные зоны на ул. Жанкожа батыра, Некрасова, Кереева и представить проекты благоустройства территории железнодорожного вокзала и дворов.

Заслушав презентации, Ералы Тугжанов поручил внести коррективы и уточнить сроки реализации проектов.

Население города растет с каждым днем. Поэтому в Актобе должно быть место для проведения мероприятий с одновременным сбором не менее 15 тыс. человек. Предлагаемое место – берег реки Илек. Необходимо приступить к этим работам. Жители должны не слушать пустые слова и сухие обещания, а видеть конкретную работу, – заключил аким области.