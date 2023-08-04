Ералы Тугжанов назвал одну из основных потребностей населения

Совещание по вопросам взаимодействия в развитии мобильной связи и интернета в регионе прошло под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

В работе совещания приняли участие руководители местных государственных органов, председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, представители других крупнейших операторов связи страны.

"Сегодня качественный интернет – одна из основных потребностей населения. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив необходимость обеспечения широкополосного доступа в интернет во всех городах и районных центрах, поставил масштабные задачи по обеспечению интернетом отдаленных сел страны". Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В настоящее время интернет доступен в 217 из 315 сел области. В текущем году планируется подключить к интернету 67 сельских населенных пунктов.

"Мы должны обеспечить население, в первую очередь молодежь, качественным интернетом, в том числе и для того, чтобы остановить отток населения из сел. Решение ряда проблем сферы образования, здравоохранения, занятости на селе напрямую связано с интернетом. Мы должны сосредоточиться на развитии этого направления". Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В ходе совещания о текущей ситуации по развитию связи и интернетизации в регионе доложил руководитель управления цифровых технологий Асет Отарбаев, операторы связи проинформировали о проводимой ими работе.

Куанышбек Есекеев сообщил, что в течение следующих двух месяцев в областном центре будут проведены работы по установке сети 5G.

"Сейчас компанией ведется активное строительство волоконно-оптической сети по всей республике, в том числе и в Актобе. И здесь одними из динамично развивающихся районов и массовой застройки жилья являются микрорайоны "Батыс-2" и ж/м им. Есет-батыра, в которых "Казахтелеком" сейчас также активно развивает свою инфраструктуру и сети. Кроме нового строительства оптической линии, мы переводим наших клиентов с устаревших медных технологий на оптические, и миграция на оптические технологии позволяет нам работать на перспективу, иметь большой задел на будущее". Председатель правления АО "Казахтелеком"

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Ералы Тугжанов выразил уверенность в том, что все операторы связи со своей стороны приложат усилия для исполнения поручения президента страны по повышению качества и доступности интернета и связи.

Глава региона обратил внимание, что за последние три года в 8 районах области реализовано 67 проектов по строительству волоконно-оптических линий на сумму 1,3 млрд тенге.

Вместе с тем остается ряд вопросов, требующих решения со стороны операторов. В числе актуальных проблема установки в селах базовых станций стандарта 3G, в результате качество связи не удовлетворяет потребности и ожидания населения.

Установка базовых станций стандарта 4G значительно улучшит качество связи в селах. В регионе имеется 26 сел, в которые интернет подается посредством радиодоступа, что приводит к нестабильному соединению. При этом в пределах одного километра от данных населенных пунктов проходят волоконно-оптические линии связи. Подключение к данным линиям обеспечит высокоскоростное стабильное соединение.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, необходимо ускорение исполнения операторами обязательств по установке базовых станций как в областном центре, так и в районах области, а также работ по прокладке волоконно-оптических линий связи к 20 школам, которые построят в рамках национального проекта "Комфортная школа".

По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил до конца 2023 года стопроцентно решить вопрос по обеспечению качественным мобильным интернетом г. Актобе.

Также был подписан меморандум о взаимодействии по развитию связи и интернета в Актюбинской области. Документ предполагает дальнейшее развитие сети телеком-оператора в регионе, запуск сети 5G в Актобе с поэтапным увеличением количества базовых станций, а также дальнейший перевод жителей города с ADSL на GPON.

Аким области и председатель правления АО "Казахтелеком" посетили мкр "Батыс-2", где жители подключены к телеком-услугам по технологии GPON, позволяющей по одному кабелю получать высокоскоростной интернет, цифровое телевидение и IP-телефонию.

К слову, на сегодняшний день в Актобе уже более 40 тысяч горожан пользуются телекоммуникационными услугами посредством ВОЛС.