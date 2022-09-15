Курс доллара немного вырос на торгах 15 сентября

Как информировала Казахстанская фондовая биржа (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 474,19 тенге, поднявшись еще на 0,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,93 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,99 тенге (-0,04).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,29 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-478 тенге, евро – по 473-479 тенге, российские рубли – по 7,3-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,21%, до 93,9 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь понизилась на 0,08% и составила 88,41 доллара за баррель.