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Курс доллара еще вырос на торгах 15 сентября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 467,29 тенге, поднявшись еще на 1,15 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,21 тенге (+0,04).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 500,07 тенге, рубля – 4,85 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-467,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 4,73-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 15 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,46%, до 94,13 долларов за  баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 0,49%, до 90,60 долларов за баррель.

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