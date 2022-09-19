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Беспроводные пылесосы LG CordZero™ серии A9: изящные помощники для легкой домашней уборки

пылесос уборка Фото: LG
Линейка беспроводных вертикальных пылесосов LG CordZero™ серии A9 – это широкий выбор мощных, простых в использовании моделей, отлично справляющихся с любой пылью и мусором.

Все современные модели LG CordZero™ A9 оснащены мощным инверторным двигателем LG Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией. Пылесосы поставляются с различными сменными насадками для удобной чистки различных поверхностей. Удобная ручка позволяет переключать режимы одной рукой, а телескопическая трубка с регулируемой длиной настраивается под любой рост.

Флагманский LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 из линейки LG Objet Collection премиум-класса комплектуется компактной станцией All-in-One™. Она позволяет хранить пылесос и насадки в удобном месте, служит подставкой для аксессуаров и заряжает сразу две сменные батареи. При установке пылесоса станция автоматически и бесконтактно очищает пылесборник, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды UVC производят обработку, препятствуя распространению бактерий внутри мешка.

уборка пылесос

Фото: LG

Второй флагман серии – LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1, комплектуется универсальной станцией с тремя вариантами размещения. Обе модели мощностью до 200 Вт поддерживают технологию Kompressor™ для прессования пыли и мусора в пылесборнике, уменьшая их до 2,4 раза.

Очистка воздуха во всех пылесосах A9 производится с помощью 5-ступенчатой системы фильтрации, удерживающей до 99,97% пыли с размером от 0,3 мкм. Два сменных аккумулятора в комплекте обеспечивают уборку на протяжении до 120 минут.

уборка пылесос

Фото: LG

A9T-ULTRA2 комплектуется шестью, A9K-MAX1 – пятью насадками. Обе модели поддерживают подключение к умному дому LG. С помощью приложения LG ThinQ™ пользователь может получать уведомления, вести журнал уборки и проводить дистанционную диагностику.

уборка пылесос

Фото: LG

Модели LG CordZero™ A9N-PRIME и A9N-CORE с мощностью всасывания до 160 Вт комплектуются мощным аккумулятором, заряда которого достаточно для уборки на протяжении до 50 минут в нормальном режиме. A9N-CORE комплектуется универсальной станцией, A9N-PRIME – станцией с настенным крепежом.

Материал предоставлен LG Magazine.

Партнерский материал

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