В настоящее время вертикальные пылесосы выпускаются двух типов: с проводом, работающие от сети, и без проводов, использующие мощность аккумулятора. Zakon.kz собрал мнение экспертов, на что обратить внимание при выборе беспроводного вертикального пылесоса.

Вертикальные беспроводные пылесосы давно появились на рынке, и за эти годы производители сильно постарались, чтобы нивелировать недостатки и оснастить модели современной технологичной начинкой.

Плюсы вертикальных пылесосов

Отсутствие провода. Данная особенность конструкции вертикальных пылесосов создает нужный комфорт при уборке без ущерба качеству. Известно, что провод делает традиционный тип пылесоса неповоротливым, затрудняет перемещение по комнате и переход в другие помещения, ограничивает продвижение длиной шнура без дополнительного переключения устройства и т. д. Новая технология снимает все негативные моменты, давая необходимую свободу в маневрировании и действиях.

Беспроводной вертикальный пылесос можно использовать для уборки салона автомобиля.

Удобство обслуживания. В отличие от традиционного вида пылесосов, обслуживание вертикальных аналогов не требует особых усилий – их не нужно собирать и разбирать при каждом использовании. Помимо этого, легче очистить пылесборник. Во многих моделях для этого достаточно отщелкнуть контейнер от трубы и высыпать содержимое в мусорное ведро.

Дополнительный уровень комфорта дает простота хранения вертикального пылесоса. Устройство занимает мало места и не требует дополнительных приспособлений.

Маневренность и удобство уборки мебели. Вертикальные беспроводные пылесосы способны легко проникать в самые труднодоступные места, в том числе под низкую кровать и корпусную мебель. Помимо этого, современные модели оснащены съемным пылесборником с двигателем, сняв который и установив на него соответствующую насадку, можно пропылесосить любые поверхности, включая карнизы, шторы и мягкую мебель.

Вес. Последние годы производители обращают особое внимание на снижение веса устройства. Поэтому в магазинах можно встретить модели весом чуть более двух килограмм, что позволяет проводить уборку с комфортом, не прилагая усилий.

Важные характеристики для выбора

Время непрерывной работы

Другое название вертикальных беспроводных пылесосов, которое можно встретить, – аккумуляторные вертикальные пылесосы. Для них действует общий принцип – чем мощнее аккумулятор, тем дольше может работать пылесос без подзарядки. Поэтому при выборе пылесоса важно смотреть на характеристики: какое количество времени данная модель способна работать беспрерывно. Все производители указывают эти сведения в описании к модели. Как правило, мощность аккумуляторов современных беспроводных пылесосов достаточна для уборки стандартной квартиры и составляет 30-40 минут.

Между тем, эксперты говорят, что продолжительность автономной работы устройства зависит от условий эксплуатации: чем больше на регуляторе установлена мощность, тем быстрее расходуется энергия аккумулятора и тем раньше потребуется подзарядка. Для сравнения приводится турборежим, при котором беспроводной пылесос сможет проработать не более 10 минут. Впрочем, многое зависит от модели, и при выборе сведения о пылесосе требуют отдельного изучения.

Тип аккумулятора

Продолжительность работы беспроводного пылесоса зависит от емкости аккумулятора, на которую влияет тип материала. Современные пылесосы в большинстве оснащены литий-ионными аккумуляторами (Li-ion). Они могут долго работать без подзарядки и заряжаются в течение 3-6 часов.

Никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMh) считаются уже устаревшими моделями, для их подзарядки требуется значительно больше времени, и разрядиться во время работы пылесоса они могут неожиданно.

Эксперты рекомендуют покупать беспроводные вертикальные пылесосы со сменным аккумулятором, что позволит не делать остановки во время уборки даже при большой площади квартиры или дома.

Сила всасывания

Важная характеристика при выборе беспроводного вертикального пылесоса. Для аккумуляторных устройств хорошим показателем считается 100-150 Вт. От моделей с низкой силой всасывания лучше отказаться.

Фото: freepik

Способ управления

Все вертикальные аккумуляторные пылесосы оснащены кнопкой управления. Существует два типа размещения кнопок: вверху на ручке, что делает эксплуатацию пылесоса более удобной, так как рядом размещается двигатель (сверху) и это позволяет делать уборку под низкой мебелью. Второй вариант – кнопка управления и двигатель размещены внизу на трубе. Данная конструкция считается менее комфортной, так как устройство сложно поднимать для уборки поверхностей наверху и она не позволяет пропылесосить места под мебелью.

Тип пылесборника

Емкость пылесборника встроена в корпус всасывающей трубы, соответственно, ее объем влияет на габариты устройства. Большинство моделей вертикальных аккумуляторных пылесосов оснащены контейнерами объемом от 0,3 до 1 л. По словам экспертов, для ежедневной уборки обычной квартиры достаточно пылесборника объемом порядка 0,5 л.

Фильтры

Как правило, в данных типах пылесосов используется циклонный фильтр. Пыль, мусор и прочий сор собираются в пластиковый контейнер, который легко снять, а содержимое выбросить в мусорное ведро. Этот вид контейнеров можно мыть.

Дополнительно для очистки воздуха при уборке в помещении некоторые модели оснащены выпускными HEPA-фильтрами, обеспечивающими более высокую степень очистки. Лучшие модели вертикальных пылесосов оснащаются четырьмя типами фильтров: предварительной очистки, циклонным, моющимся и HEPA.

Дополнительные и важные функции

Два в одном. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наличие съемного всасывающего модуля. В этом случае, сняв модуль и поменяв насадку, вы получаете мини-пылесос, которым комфортно пылесосить мебель или салон машины. Другой важный элемент – способ фиксации съемного модуля к всасывающей трубе. Удобными считаются модели, в которых отсоединение происходит простым нажатием кнопки.

Фото: freepik

Вертикальная парковка. Лучший способ хранения вертикального беспроводного пылесоса – вертикальная парковка. Это позволит в перерыве между использованием оставлять устройство без дополнительной опоры. Некоторые модели оснащены креплением к стене.

Ручка. Лучше выбирать модели, имеющие эргономичную ручку с резиновым покрытием. Помимо этого, предпочтительнее будут пылесосы, оснащенные фиксаторами кнопки включения. Это позволит во время уборки не удерживать постоянно рукой кнопку включения, а отпустить зафиксированную кнопку.

Насадки. Количество насадок и их назначение варьируется в зависимости от модели и производителя. Лучше остановить выбор на пылесосе, в комплектацию которого входит турбощетка с поворотным механизмом. Это существенно увеличивает маневренность агрегата и улучшает качество уборки. Считается, что щетка не должна быть слишком жесткой и иметь острые грани. Необходимо также обратить внимание на способ крепления ворса к щетке: волнообразная щетина лучше "вычесывает" пыль из ковров.

Помимо турбощетки в комплектацию могут быть включены: щетка для уборки мебели, щелевая щетка для узких мест.

Дополнительные функции

Последние модели вертикальных беспроводных пылесосов имеют несколько фикций, дающих владельцам дополнительный комфорт:

• регулировка силы всасывания; • сенсор уровня загрязнения фильтра и контейнера для сбора пыли; • светодиодная подсветка щетки; • индикатор заряда аккумулятора.

Вес и габариты пылесоса

В настоящее время на рынке представлены модели, имеющие различные габариты и вес. В целом они варьируются незначительно. Вес беспроводного вертикального пылесоса в среднем составляет от 2 до 4 кг, длина трубы в сборе от 100 см до 124 см и ширина корпуса от 20 до 27 см.

Стоимость

В Казахстане стоимость моделей вертикального беспроводного пылесоса колеблется от 20 тыс. до 600 тыс. тенге.

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