Врач рассказала, как правильно защитить организм от ОРВИ

Осень, как правило период острых респираторных вирусных заболеваний. Врач ЗОЖ городской столичной поликлиники №9 Майра Рыспаева рассказала корреспонденту Zakon.kz об эффективных и профилактических методах борьбы с инфекцией.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп широко распространенные заболевания, встречающиеся у лиц всех возрастов.

Грипп — это острая вирусная инфекция, характеризующаяся интоксикацией и поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей с преобладанием явлений трахеита.

Как поясняет терапевт, грипп и ОРВИ составляют 95% всех случаев инфекционных заболеваний. Чаще всего распространение вирусов гриппа от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем, а именно при разговоре, кашле или чихании.

Встречается еще контактно-бытовой способ, такое случается зачастую при несоблюдении правил личной гигиены.

По мнению терапевта, самым эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Она в стране стартует уже 1 октября. В этом году за счет бюджета было закуплено уже 2,3 млн доз. До середине сентября вакцину полностью распределят по казахстанским регионам, а после начнется прививочная кампания.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз и смягчает течение болезни, сокращает длительность заболевания, предотвращает осложнения. Врач ЗОЖ Городской поликлиники №9 Нур- Султана Майра Рыспаева

— Прививку от гриппа лучше получить в период с середины сентября по ноябрь. Поскольку иммунитет к вирусам вырабатывается в течение двух недель, – советует специалист.

В случае, если по каким-либо причинам вакцинация невозможна, тогда необходимо соблюдать элементарные правила профилактики гриппа, такие как:

Регулярно и тщательно мыть руки с мылом;

Обработать руки и поверхности спиртосодержащим антибиотиком;

Избегать прикосновений руками лица;

При чихании и кашле прикрывать рот и нос одноразовым платком (после использования выбросить платок в мусорную корзину);

А также использовать индивидуальные или одноразовые полотенца;

И по мере возможности стараться избегать близких контактов с людьми с простудными симптомами (по возможности держаться от них на расстоянии одного метра);

Регулярно проветривать помещение;

Проводите влажную уборку.

Во время эпидемии гриппа и ОРВИ стоит воздержатся от поездок в общественном транспорте, не рекомендуется ходить в гости и бывать в местах массового скопления людей, обязательно носить медицинскую маску и соблюдать правила личной гигиены.