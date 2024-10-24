В Казахстане снимут ограничения при госпитализации пациентов с ОРВИ и гриппом

Минздрав подготовил поправки в Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила вносится изменение, согласно которому будут подлежать госпитализации пациенты с гриппом и ОРВИ при наличии клинических показаний оказания медицинской помощи в условиях стационара.

До настоящего времени клиническими показаниями для госпитализации являются:

ОРВИ и грипп, протекающие со среднетяжелой и тяжелой, осложненной формами течения заболеваний у детей до 14 лет, лиц старше 65 лет и беременных женщин при любых сроках беременности;

больные с проявлениями ОРВИ и гриппа со среднетяжелой и тяжелой степенью течения, с сопутствующими хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой, легочной, выделительной, эндокринной систем и гематологической патологией.

Как поясняется, поправки вносятся для исключения ограничения для госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ возрастной категории от 15 до 64 лет при наличии показаний оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 ноября.

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