Столичный суд взыскал с религиозной общины компенсацию за моральный вред

Христианская община Свидетелей Иеговы выплатит 5 млн тенге за причинение морального вреда матери и ее несовершеннолетнему сыну, сообщает Zakon.kz.

Сарыаркинский районный суд города Нур-Султана рассмотрел гражданское дело по иску Б., действующей также в интересах несовершеннолетнего сына С. к местному религиозному объединению "Христианская община Свидетелей Иеговы города Астаны" о компенсации морального вреда.

Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме по 10 млн тенге за причинение морального вреда ей и ее несовершеннолетнему сыну.

Истец иск обосновала тем, что она со своим несовершеннолетним сыном более 10 лет еженедельно посещала служения и собрания в МРО "Свидетели Иеговы". В период посещения она была отлучена от организации, ей было запрещено общаться с братьями по вере, с сыном. В результате она начала страдать, испытывала растерянность, разочарование, пустоту, перемену настроения. Возникли навязчивые идеи о конце света, гибели родных и близких, постоянное чувство страха, вины, предательства веры и возможности постижения наказания в виде смерти. Ответчиком причинен тяжкий вред ее здоровью и здоровью ее сына.

Решением суда от 20 июня 2022 года иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу Б. взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 млн тенге, в пользу ее сына 2,5 млн тенге. Сарыаркинский районный суд города Нур-Султана

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана решение оставлено без изменения.