Инцидент с девочкой в коме: суд обязал авиакомпанию компенсировать моральный вред

Турксибский районный суд Алматы частично удовлетворил иск семьи пятилетней Инсаф Асметуллаевой к авиакомпании, обязав перевозчика выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил адвокат семьи Данильхан Шагатаев.

По его словам, суд установил, что авиакомпания допустила нарушения при организации встречи ребенка в алматинском аэропорту, несмотря на информацию о тяжелом состоянии девочки.

"Суд признал ответственность исключительно за авиакомпанией, отказав во взыскании с Международного аэропорта Алматы. Решение пока не оформлено в окончательной форме, однако мотивировка уже ясна – перевозчик знал о состоянии ребенка, но не обеспечил должный уровень обслуживания", – заявил Шагатаев.

По его словам, девочка скончалась в начале апреля.

Инцидент произошел 12 января после прилета рейса Дели – Алматы. Родители заказали реанимобиль, однако спецтранспорт не был допущен на территорию аэропорта из-за отсутствия предварительного согласования. В результате девочку в бессознательном состоянии провезли через пассажирский терминал.