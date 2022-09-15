"Көкөніс" или "Көгөніс"? Эксперты ответили на обвинение об ошибке в тетради

Фото: tiktok

В соцсети TikTok появилось видео, на котором мужчина рассуждает о правописании слова "көгөніс" в одном из заданий в рабочей тетради по предмету "Казахский язык" для учащихся 2 класса школ с русским языком обучения. Автор видео считает, что в учебном пособии ошибка, сообщает Zakon.kz.

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