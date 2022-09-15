"Көкөніс" или "Көгөніс"? Эксперты ответили на обвинение об ошибке в тетради
Фото: tiktok
В соцсети TikTok появилось видео, на котором мужчина рассуждает о правописании слова "көгөніс" в одном из заданий в рабочей тетради по предмету "Казахский язык" для учащихся 2 класса школ с русским языком обучения. Автор видео считает, что в учебном пособии ошибка, сообщает Zakon.kz.
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В Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования МП РК прокомментировали видео.
Правописание слова "көгөніс" в задании по теме "Менің ас мәзірім" в рабочей тетради соответствует Орфографическому словарю, утвержденному Терминологической комиссией при правительстве РК (Орфографиялық сөздік /Алтыншы басылым. Құраст.: Н. Уәли, Қ. Күдеринова, т.б. – Алматы, 2013). Отметим, что авторы учебного издания руководствовались действующим орфографическим словарем, поэтому в тексте ошибка отсутствует. Пресс-служба Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МП РК
Ссылка на словарь –https://emle.kz/uploads/files/7897c672483778e6da555373be5d1099.pdf.
К слову, ранее написание слова "көгөніс", а также таких слов, как "шегара", "қыргүйек" и других вызвало в обществе много вопросов, т.к. населению более привычно написание через букву "к" ("қыркүйек", "шекара", "көкөніс"). Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова неоднократно пояснял, что параллельное использование двух вариантов допускается и не будет рассматриваться в качестве ошибки.
Фото: МОН РК
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