Задание по основам права в школе Алматы обескуражило казахстанцев
Фотография появилась в Telegram-канале Kozachkov offside с подписью:
"Школьная программа становится все более сложной. Вот прислали задание на уроке "Основы права" из Алматинской гимназии номер 1. Учусь на юрфаке, на вопросы не смог ответить".
Фото: Telegram/kozachkow
В задании описаны три разные ситуации, и под каждой учеников просят ответить на определенный вопрос.
К примеру, описание первой ситуации начинается так: "Мужчина по имени Г. разводится с женой. Его сын убивает в своих руках. Затем он подпитывается в алкоголь и просит сына зарабатывать деньги...". Или вторая ситуация начинается так: "Родители ребенка с именем З. постоянно ругались. Отец сказал, что не совершает действий, не относящихся к мужчинам, и не относится к ребенку...". Продолжения этих ситуаций такие же непонятные и сумбурные. Что и обескуражило пользователей Сети.
В комментариях посыпались разные предположения о том, откуда взяты такие тексты заданий:
- Google translate ворвался в основы права в школьной программе.
- Преподы тоже из онлайн переводчика, что ли? Куда и чем они смотрят?
- По ходу Гугл-переводчик выполнил госзаказ.
- Наверно, если перевести обратно на начальный язык, то текст станет яснее.
- Когда не хватило денег на полную версию ChatGPT.
- Что за бредовый поток сознания? Авторы по ходу сидят на запрещенных веществах.
- Капец капец, это что? Бедные дети! Ужас!
Мы решили разобраться в ситуации и обратились за комментарием в Министерство просвещения РК. Там ответили, что указанные задания не входят в учебники или программы по предмету "Основы права".
"Типовая программа, разработанная НАО им. Ы. Алтынсарина, состоит из базовых содержаний, целей обучения и тем. Задания для учеников на основе долгосрочного плана учитель формирует самостоятельно. Кроме того, ситуативные задания (Ситуация 1, Ситуация 2, Ситуация 3), указанные в посте, не предлагаются авторами в учебниках "Основы права" для 9, 10, 11 классов", – говорится в ответе ведомства.
26 января сообщалось, что в Казахстане учителя по-новому будут выбирать учебники. Министерство просвещения разработало соответствующую специальную платформу.