Задание по основам права в школе Алматы обескуражило казахстанцев

В Казнете появилась фотография задания якобы по предмету "Основы права" в одной из алматинских школ. Его содержание и удивило, и рассмешило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Фотография появилась в Telegram-канале Kozachkov offside с подписью:

"Школьная программа становится все более сложной. Вот прислали задание на уроке "Основы права" из Алматинской гимназии номер 1. Учусь на юрфаке, на вопросы не смог ответить".

Фото: Telegram/kozachkow

В задании описаны три разные ситуации, и под каждой учеников просят ответить на определенный вопрос.

К примеру, описание первой ситуации начинается так: "Мужчина по имени Г. разводится с женой. Его сын убивает в своих руках. Затем он подпитывается в алкоголь и просит сына зарабатывать деньги...". Или вторая ситуация начинается так: "Родители ребенка с именем З. постоянно ругались. Отец сказал, что не совершает действий, не относящихся к мужчинам, и не относится к ребенку...". Продолжения этих ситуаций такие же непонятные и сумбурные. Что и обескуражило пользователей Сети.

В комментариях посыпались разные предположения о том, откуда взяты такие тексты заданий:

Google translate ворвался в основы права в школьной программе.

Преподы тоже из онлайн переводчика, что ли? Куда и чем они смотрят?

По ходу Гугл-переводчик выполнил госзаказ.

Наверно, если перевести обратно на начальный язык, то текст станет яснее.

Когда не хватило денег на полную версию ChatGPT.

Что за бредовый поток сознания? Авторы по ходу сидят на запрещенных веществах.

Капец капец, это что? Бедные дети! Ужас!

Мы решили разобраться в ситуации и обратились за комментарием в Министерство просвещения РК. Там ответили, что указанные задания не входят в учебники или программы по предмету "Основы права".





"Типовая программа, разработанная НАО им. Ы. Алтынсарина, состоит из базовых содержаний, целей обучения и тем. Задания для учеников на основе долгосрочного плана учитель формирует самостоятельно. Кроме того, ситуативные задания (Ситуация 1, Ситуация 2, Ситуация 3), указанные в посте, не предлагаются авторами в учебниках "Основы права" для 9, 10, 11 классов", – говорится в ответе ведомства.

26 января сообщалось, что в Казахстане учителя по-новому будут выбирать учебники. Министерство просвещения разработало соответствующую специальную платформу.