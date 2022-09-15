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В Алматы мошенник обманывает горожан, прикрываясь военной формой

полиция предостерегает горожан о мошеннике Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы предостерегает о мошеннике, который выдает себя за военнослужащего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Наурызбайского района, в городе участились факты обмана горожан злоумышленником, который представляется военным и размещает объявления о продаже бытовой техники, мебели, велосипедов, самокатов, мопедов и даже кухонной утвари.

Всякий раз "автор объявления", ссылаясь на срочный перевод по службе в другой регион, убеждал потенциальных покупателей в искренности своих намерений и просил выслать ему на счет полную оплату за товар. А чтобы клиент не волновался, отправлял ему несколько фотографий, где он в военной форме и с изображением удостоверения личности, – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

мошенник в Алматы

Фото: ДП Алматы

мошенник в Алматы

Фото: ДП Алматы

По его словам, в Алматы зарегистрировано более 10 аналогичных эпизодов.

В связи этим полиция города Алматы призывает граждан к бдительности и осторожности:

Если в процессе приобретения товара вам на глаза попались фото и документы на имя Волохова Александра Викторовича, не идите на поводу у злоумышленников, остерегайтесь мошенников!

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