В Алматы мошенник обманывает горожан, прикрываясь военной формой

Полиция Алматы предостерегает о мошеннике, который выдает себя за военнослужащего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Наурызбайского района, в городе участились факты обмана горожан злоумышленником, который представляется военным и размещает объявления о продаже бытовой техники, мебели, велосипедов, самокатов, мопедов и даже кухонной утвари.

Всякий раз "автор объявления", ссылаясь на срочный перевод по службе в другой регион, убеждал потенциальных покупателей в искренности своих намерений и просил выслать ему на счет полную оплату за товар. А чтобы клиент не волновался, отправлял ему несколько фотографий, где он в военной форме и с изображением удостоверения личности, – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

Фото: ДП Алматы

Фото: ДП Алматы

По его словам, в Алматы зарегистрировано более 10 аналогичных эпизодов.

В связи этим полиция города Алматы призывает граждан к бдительности и осторожности: