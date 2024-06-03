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Полиция показала, как мошенники по-новому обманывают алматинцев

Мошенники, что пишут, Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:11 Фото: pixabay
Полиция Алматы показала сообщения, которые мошенники пишут потенциальным жертвам, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции города отмечают, что зачастую злоумышленники пишут от имени "руководителя". В переписке лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования.

"Полиция Алматы предупреждает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в Whatsapp и Telegram, ставят на "аватарку" фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации и под предлогом внезапной "проверки из КНБ РК" пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить денежные средства на различные счета третьих лиц. К сожалению, факты обмана по такой схеме не единичны", – сказал заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, сообщали о случившемся непосредственному руководителю.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники стали звонить и писать казахстанцам от имени медработников.

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